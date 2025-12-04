Senado recibe minuta de Ley General de Aguas
Tras 24 horas de debate en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Aguas Nacionales llega al Senado para su análisis.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República recibió la minuta del dictamen que la Ley General de Aguas y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
En la Gaceta Parlamentaria vespertina se publicó la reforma, minutos después de que la Cámara de Diputados la aprobó luego de 24 horas de debate en el pleno de San Lázaro.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se recibió la minuta y de inmediato ordenó la dispensa de los trámites para iniciar la discusión de la misma.
Se prevé que en los próximos minutos se reanude la sesión para que de inmediato y sin dictaminar en comisiones, se dispense la primera lectura y se inicie el debate de estas reformas que son respaldadas por Morena y sus aliados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las reformas han sido criticadas por productores del campo y ganaderos al argumentar que afectará la producción de alimentos y les quitará derechos.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Senado recibe minuta de Ley General de Aguas
El Universal
Tras 24 horas de debate en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Aguas Nacionales llega al Senado para su análisis.
Frida Escobedo diseñará la nueva sede del Ministerio de Exteriores de Qatar
El Universal
La arquitecta mexicana, Frida Escobedo, ha sido seleccionada para diseñar la sede del Ministerio de Exteriores de Qatar, un proyecto de gran envergadura.
Tras 24 horas de debate, pasa Ley de Aguas al Senado
El Universal
Inmediatamente, se envió la minuta y se prevé que la mayoría del oficialismo la discuta en fast track