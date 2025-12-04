logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Aprueban en San Lázaro la Ley General de Aguas

Con el voto de oficialismo también realizaron las reformas a la Ley de Aguas Nacionales

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
Aprueban en San Lázaro la Ley General de Aguas

Entre acusaciones contra los legisladores de Morena, PT y PVEM de impulsar un albazo y de ser canallas, traicioneros e integrantes de un narcogobierno, y la postura de diputados oficialistas que aseguraron que se les acabó el negocio a los corruptos del MC, PRI, PAN, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley General de Aguas, y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas establecen multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta ocho años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso de la concesión.

En la Ley General de Aguas se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.

Con los cambios, se impone una multa de 2 mil 160 (244 mil 382 pesos) a 30 mil (3 millones 394 mil 200 pesos) unidades de medida y actualización (UMA) (113.14 pesos) a quien cambie el uso del agua para el cual fue concesionada, o transmita los títulos de concesión o permisos.

Morena mostró pancartas con leyendas como “se les acabó el negocio, corruptos del MC, PRI, PAN”; el PRI hizo lo propio y mostró pancartas con las leyendas “Morena traiciona a los campesinos”, y “Morena quiere a los campesinos en la cárcel”; las de MC decían: “Morena odia al campo”, mientras que las del PAN señalaban “El agua no se controla, se garantiza”.

“Ustedes quieren robarse el agua y nosotros queremos que los productores del campo tengan más derecho”, denunció el panista Paulo Gonzalo Martínez.

