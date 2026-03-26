Senado recibe minutas para reformar Código Fiscal y leyes relacionadas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que recibió de la Cámara de Diputados diversas minutas para reformar el Código Fiscal de la Federación, expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Senado recibe minutas para dictamen en comisiones

En un mensaje publicado en redes sociales, dio a conocer que recibió de vuelta la minuta sobre cambios a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Laura Itzel Castillo anunció que todas las minutas se turnarán a las comisiones respectivas para su dictamen.

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Objetivos de las reformas fiscales y de inversión

Sobre la minuta del Código Fiscal de la Federación, precisó que el propósito es que las personas contribuyentes tengan libertad de elección entre distintas modalidades de garantía del interés fiscal.

Con relación a la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, explicó que se busca regular los mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos públicos que contribuyan al desarrollo nacional, a través de la participación del sector público, privado y social.

Por último, Laura Itzel Castillo detalló que la minuta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tiene como objetivo regular dicho procedimiento, por medio de la modificación de plazos de actuación y la resolución de asuntos.