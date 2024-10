Senado y Poder Judicial restablecen el diálogo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reunirse en privado por más de 20 minutos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció el restablecimiento del diálogo con el Poder Legislativo para lograr un acuerdo de transición rumbo a la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.

En entrevista, el senador Fernández Noroña informó que desde hace días se estableció una interlocución del gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y del propio presidente de la Cámara Alta.

“Hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso; estoy diciendo, para que sea muy claro, que hay un acuerdo de, aun en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo. Hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia, vamos a ver si se logra”, puntualizó.