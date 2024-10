Un juez ordena capturar a dos soldados asesinos

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya hay órdenes de aprehensión contra los dos militares que dispararon y asesinaron a seis migrantes en el municipio de Huixtla, Chiapas, el pasado 2 de octubre.

La mandataria federal reiteró que no habrá impunidad y que ese tipo de hechos no se volverán a repetir: “Lo que no hay es impunidad. Los elementos que dispararon ya están… Ya hubo orden de aprehensión. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para que un hecho como este no se vuelva a repetir, y ahí donde ocurrió, se está sancionando penalmente de acuerdo con la Fiscalía General de la República y sus investigaciones, a quien tenga que sancionarse”.

La tarde del pasado 2 de octubre, la Sedena informó que el pasado martes seis personas migrantes fueron asesinadas al ser confundidos con un grupo de delincuentes en Chiapas.

El pasado jueves, la presidenta Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de esas personas e informó sobre el estatus de los soldados presuntamente implicados en el homicidio.