Senador del PAN responde a AMLO por dichos en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, encabeza una "denuncia constante" en contra de la refinería de Dos Bocas.

"De carácter general, la denuncia constante en contra de la refinería de Dos Bocas la encabeza un senador muy, muy, muy conservador, ese sería el cuento; Rentería, creo", dijo López Obrador.

"Ese era el secretario de Obras o tenía algo que ver con el gobernador Yunes y ahora tiene aspiraciones allá en Veracruz. Entonces, por eso lo entrevista Loret de Mola, porque se debe de saber, ¿no? Ahora sí que de parte de quién, si no se escucha el nombre y de dónde es o qué cargo tiene, y es importante que se sepa, ¿no?

"Este senador fue el que trajo a los de Vox, que es un grupo de extrema derecha, de la ultra del conservadurismo en España. Entonces, quiere ganar simpatías con cualquier disparate, porque ya está en campaña, y es legítimo, nada más que se sepa cuáles sus intenciones, ¿no? A lo mejor va a declarar hoy que él no quiere ser candidato a la gubernatura de Veracruz, y ya me va a desmentir, ¿no?, y voy a tener yo que ofrecer disculpas aquí", declaró López Obrador.

Tras las referencias del presidente López Obrador en su contra, el senador Remetería negó ser aspirante a gobernador de Veracruz: "Voy a ser candidato y con el apoyo de los veracruzanos que quieren seguridad, salud y suficientes ingresos vamos a lograr un mejor estado".

"No estoy en contra de la generación de energía. Estoy en contra de la generación de energía sucia y de la ineptitud de sus colaboradores.

"Mis denuncias han sido para evidenciar la corrupción de Rocío Nahle y su ineficiencia. Es la única refinería del mundo inaugurada hace 9 meses y hasta el día de hoy no ha procesado un solo barril", declaró el senador de Acción Nacional.

"No permita que Rocío Nahle lo siga engañando. Es más, le propongo algo para que usted mismo se dé cuenta de la realidad: invítenos junto a un grupo de expertos en la materia a realizar una visita a Dos Bocas para corroborar que lo que le digo es cierto, la refinería se inunda, no refina y costó mucho más de lo que estaba presupuestado", agregó.