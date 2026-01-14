logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Senadora busca proteger datos de usuarios de líneas telefónicas

Ante las vulneraciones de seguridad, la senadora propone medidas para proteger los datos de los usuarios de líneas telefónicas.

Por El Universal

Enero 14, 2026 05:19 p.m.
A
Senadora busca proteger datos de usuarios de líneas telefónicas

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La senadora morenista Lucía Trasviña Waldenrath informó que presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, el cual tiene el objetivo de reforzar la protección de datos personales tras recientes vulneraciones de seguridad derivadas de la implementación del registro obligatorio de líneas móviles.

En una ficha informativa publicada en sus redes sociales, la legisladora subrayó que con esta proposición con punto de acuerdo se busca que el Congreso de la Unión exhorte a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a reforzar la vigilancia.

Trasviña subrayó que va por reforzar también la supervisión, protección y estándares de seguridad en la información privada de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Señaló que lo anterior se presenta con fundamento en el marco constitucional, legal vigente y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A partir del pasado viernes 9 de enero, inició el registro obligatorio para todas las líneas telefónicas móviles, las cuales deberán estar asociadas a una persona física o moral que, de acuerdo con el Gobierno Federal, es una medida que busca combatir delitos de extorsión, fraude o secuestro.

¿Qué es una proposición con punto de acuerdo?

De acuerdo con Sistema de Información Legislativa (SIL), una proposición con punto de acuerdo es un documento que presenta un legislador o grupo parlamentario ante el Pleno, en el cual expone una postura y propuesta en torno a un tema de interés público.

El propósito es que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión asuma una postura institucional al respecto.

"En otros casos también pueden implicar mecanismos para pedir a la Comisión Permanente convocar a periodos extraordinarios, solicitar crear alguna comisión especial o exhortar a alguna autoridad del orden local para atender algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión", puntualiza el SIL.

Una proposición con punto de acuerdo se clasifica, según su objeto, en exhorto, pronunciamiento, recomendación o convocatoria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senadora busca proteger datos de usuarios de líneas telefónicas
Senadora busca proteger datos de usuarios de líneas telefónicas

Senadora busca proteger datos de usuarios de líneas telefónicas

SLP

El Universal

Ante las vulneraciones de seguridad, la senadora propone medidas para proteger los datos de los usuarios de líneas telefónicas.

Pobladores alertan intento de robo en Banco del Bienestar de Juchitán
Pobladores alertan intento de robo en Banco del Bienestar de Juchitán

Pobladores alertan intento de robo en Banco del Bienestar de Juchitán

SLP

El Universal

Pobladores de Álvaro Obregón alertan a autoridades sobre intento de robo en sucursal del Banco del Bienestar en Juchitán, Oaxaca.

Tulum se consolida como destino de eventos mundiales
Tulum se consolida como destino de eventos mundiales

Tulum se consolida como destino de eventos mundiales

SLP

El Universal

El festival Zamná atrajo a 120 mil viajeros de más de 100 nacionalidades

Gobierno avanza en compra de bienes para extrabajadores de Mexicana de Aviación
Gobierno avanza en compra de bienes para extrabajadores de Mexicana de Aviación

Gobierno avanza en compra de bienes para extrabajadores de Mexicana de Aviación

SLP

El Universal

ASPA mantiene la expectativa por la compra de bienes inmuebles que impactará a los extrabajadores de Mexicana de Aviación.