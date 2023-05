Senadores acuerdan comparecencia de Gabinete de Seguridad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- El próximo martes 30 de mayo se tiene previsto que comparezcan los titulares del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicamaral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.

Fuentes del Senado de la República informaron que ya hay un acuerdo para que ese día acudan a rendir cuentas ante los legisladores los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y Marina, Rafael Ojeda, además del comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, integrante de dicha Comisión, señaló que es importante que se lleve a cabo la comparecencia antes de que concluya este mes, pero sostuvo que "también sería importante que exista una rendición de cuentas ante el Senado de la República y no solo ante la Comisión Bicamaral".

"Bienvenida la reunión de fin de mes, pero me parece que eso no le quita que deben rendir cuentas ante el Senado y ante la nación", subrayó.

Por otra parte, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Comisión Bicamaral, convocó a sus integrantes a una reunión con académicos y representantes de la sociedad civil este viernes 19 de mayo a las 10:30 de la mañana, para revisar y definir aspectos técnicos de los informes y de la evaluación a las fuerzas armadas.

"Por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública, en Acuerdo con la Junta Directiva de la Comisión, con fundamento en la fracción II del numeral 1 del artículo 4 del Reglamento Interno de esta Comisión, respetuosamente se le convoca a Reunión de Trabajo, el viernes 19 de mayo del presente año, a las 10:30 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en sótano 1 de la Torre de Comisiones, para llevar a cabo un diálogo parlamentario, con representantes de la sociedad civil y académicos", se lee en la convocatoria, firmada por Publio Rivera Rivas, secretario técnico de la Comisión Bicamaral.

Por parte de la sociedad civil, acudirán a esta reunión de carácter técnico, dirigentes de organizaciones no gubernamentales, como María Elena Morera, presidenta de la agrupación "Causa en Común".