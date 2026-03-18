Nacional

Senadores de Morena acuerdan apoyo económico voluntario a Cuba

La iniciativa responde al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 08:29 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Senadores de Morena acordaron aportar un donativo económico en apoyo a Cuba, de manera voluntaria y de acuerdo con las posibilidades de cada quien, sin tope mínimo ni máximo, como una muestra de solidaridad con el pueblo de la isla y en respuesta al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Senadores de Morena acuerdan donativo económico a Cuba

El senador Gerardo Fernández Noroña respaldó la iniciativa y anunció que donará un mes de su salario, aunque también advirtió que lo que el pueblo cubano necesita es petróleo.

"Cada quien va a decidir el monto que va a donar, lo acabamos de comentar, yo soy de la idea de que además hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge, qué es lo que se necesita.

Solidaridad y apoyo de senadores guerrerenses

Por su parte, el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio dijo que va a apoyar con algo de sus ahorros, "con mucho corazón" porque es una "hermana República".

"Todos los senadores de Morena vamos a apoyar, cada quien lo que dicte y lo que ellos sientan", expresó y recordó que México siempre ha sido solidario y el pueblo cubano también ha sido muy humano con nosotros. "Amos con amor se paga", apuntó.

Destacó que es un gesto de solidaridad y "desde luego, atendiendo el llamado de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador".

Salgado Macedonio señaló que lo que más necesita el pueblo de Cuba en estos momentos es gasolina, petróleo, diésel, comida, ropa, vestido y calzado.

Máynez anuncia perfiles clave para liderazgo en Nuevo León 2027
Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata
Madres Buscadoras de Jalisco localizan cuerpos de jóvenes desaparecidos
