Senadores de Morena destacan llamado de AMLO a la unidad

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Senadores de Morena que asistieron a Palacio Nacional destacaron el llamado a la unidad que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, asimismo, enfatizaron que en el cónclave no hubo manifestaciones en contra del coordinador Ricardo Monreal por haber votado en contra del llamado "Plan B" en materia electoral.

El senador Sergio Pérez Flores, fue cuestionado sobre si hubo algunas críticas o descalificaciones a Monreal y expuso que el formato de la reunión no fue para ese tipo de manifestaciones, porque hablaron el presidente del Senado, Alejandro Armenta y el coordinador en San Lázaro, Ignacio Mier.

En entrevista dijo que el Presidente hace un reconocimiento a la lealtad, "no de personajes, sino del Movimiento, por lo que yo creo que el Presidente esboza este tipo de situaciones, no sólo del coordinador, sino de algún compañero o compañera que haya decidido por algún tema no acompañar la reforma electoral, privilegiando el proyecto de nación".

"Se manifestó muy contento, muy alegre, con un mensaje de agradecimiento, de la lealtad al movimiento", apuntó y destacó la presencia de los tres presidenciables, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Comentó que el Presidente le insistió mucho en el tema de respetar la encuesta de Morena para elegir el candidato presidencial en el 2024, respaldar a él o ella, así como dijo que sea quién sea lo va acompañar a lo que no hubo objeciones. "Es un llamado o mensaje a la unidad y eso esboza a lo que se vendrá en los próximos días".



Descartan que Monreal sea removido de la coordinación de Morena en el Senado

El senador Eduardo Ramírez Aguilar descartó que Ricardo Monreal sea removido de la coordinación de la bancada de Morena, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador no de una señal en ese sentido.

Entrevistado al salir de la reunión que sostuvieron los grupos parlamentarios de la 4T con el mandatario en Palacio Nacional, el expresidente del Senado puntualizó que la permanencia o salida de Monreal de la coordinación no fue tema del encuentro.

"No se mencionó absolutamente nada, yo creo que sigue intacto y mientras el Presidente no decida otra cosa, Ricardo Monreal se mantiene al frente de la coordinación y de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política", indicó.

Eduardo Ramírez afirmó que la ausencia del líder de la bancada fue tomada con naturalidad por todos y destacó que el presidente López Obrador actuó respetuosamente en ese tema.

"Yo creo que fue muy respetuoso el presidente López Obrador de la ausencia del doctor Ricardo Monreal y se entiende porque han mantenido una distancia por posicionamientos legales, ni siquiera son ideológicos que afecten al proyecto de nación de forma trascendente. Yo creo que son posiciones que se tienen únicamente", puntualizó.

El senador Ramírez Aguilar destacó durante la reunión en Palacio Nacional los senadores del bloque mayoritario reafirmaron su lealtad "sin regateos" al presidente de la República, por lo que continuará el trabajo coordinado entre los legisladores y el gobierno para fortalecer la vida pública, a la administración federal y "nuestro trabajo en las entidades federativas".

"También nos dijo que tiene un claro interés de cerrar con todo su gobierno y que lo acompañemos hasta el final para que pueda entregar buenos resultados a México cuando se vaya", subrayó.