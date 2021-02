Senadores de oposición llaman "Doctor Muerte" a Hugo López-Gatell

Al insistir en su llamado a comparecer a funcionarios de la Secretaría de Salud para que expliquen la estrategia del Plan Nacional de Vacunación, senadores de la oposición llamaron "Doctor Muerte" al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Durante la primera sesión a distancia del Pleno del Senado de la República, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la estrategia del gobierno federal sobre el manejo de la pandemia por Covid-19, y demandaron llamar a comparecer al titular de la SSa, Jorge Alcocer Varela, y a López-Gatell Ramírez a quienes pidieron cambiar la estrategia.

En medio de sus argumentaciones, la senadora por Tamaulipas Alejandra Reynoso (PAN) llamó "Doctor Muerte" al vocero del gobierno federal en materia de coronavirus 2019.

"En septiembre, seis exsecretarios de Salud hicieron recomendaciones para evitar que en enero perdieran la vida 150 mil personas. Hoy, más de 160 mil familias lloran la pérdida de un ser querido. El doctor muerte, López-Gatell, se burló de las recomendaciones que hicieron, en enero hubo otro documento en el cual nuevas instituciones le dijeron lo que tenía que hacer, salió un libro, ¿qué más quiere el doctor muerte?", dijo la legisladora.

El senador Manuel Añorve Baños (PRI) consideró que el país ha tenido el "peor manejo de la pandemia" en el mundo tanto en materia sanitaria como económica, y responsabilizó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por preferir los reflectores en lugar de escuchar la evidencia científica. Por ello, demandó la comparecencia y luego la renuncia del funcionario federal.

"Ya no podemos ver la pandemia de manera lejana: llegó y está haciendo estragos en nuestras familias. Se incrementa junto con el número de fallecimientos. Tenemos que pedir que renuncie López-Gatell, no es posible que se evite su comparecencia con tantas preguntas que se tienen, a estas alturas debe renunciar porque le está haciendo mucho daño al presidente y a la República. Se acabó el rockstar que tanto presumían", dijo.

Senadoras de Morena replicaron a los señalamientos de la oposición al considerar que están haciendo "necropolítica", es decir: que utilizan el dolor y sufrimiento de las familias que han perdido a un ser querido para obtener réditos políticos y criticar a la actual administración.

"La oposición está haciendo necropolítica, burlándose de la gente que ha sufrido tanto y haciendo politiquería. No vamos a utilizar a quienes han fallecido para desistir o para criticar a un gobierno, como el nuestro, que lo ha hecho muy bien. Probablemente hay un problema con el oxígeno pero es un problema mundial", dijo Martha Lucía Micher Camarena.

Antares Vázquez, también por Guanajuato, atribuyó la "responsabilidad criminal" sobre la cantidad de personas que han fallecido y quienes están enfermos a los anteriores gobiernos y a los ex secretarios de Salud que han criticado la gestión de la pandemia al señalar que "devastaron" el sistema sanitario.

"Hay responsabilidad criminal de quienes gobernaron antes a este pobre país, también hay responsabilidad a una oposición que han sido agoreros de la tragedia, que se la pasan golpeando para sacar beneficio de la pandemia. Se dedican a generar pánico e incertidumbre. No anden generando miedo en la gente y dañando la imagen de otros países", dijo.