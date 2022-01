Senadores piden a Ssa presentar evidencias para no vacunar a menores

Senadores del PRI y PAN exhortaron al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a presentar los estudios y evidencias científicas en las que se basa el gobierno mexicano para no vacunar a los menores de entre 5 y 14 años de edad, como ya ocurre en prácticamente todo el mundo, así como a la cancillería informar sobre el número de vacunas donadas a otros países.

La senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso donde se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar a esta soberanía sobre los estudios de conveniencia para la vacunación contra la Covid-19, de la población adolescente e infantil en México, del grupo etario de los 5 a los 14 años y, en su caso, priorizar su inmunización.

Asimismo, como al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a informar sobre el número de vacunas contra esta enfermedad donadas a otros países, entre los que se encuentran Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Belice, Bolivia, Jamaica y Trinidad y Tobago, así como los criterios que motivaron esas decisiones.

Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, reiteró esta semana su negativa de vacunas a los menores por ser de "prioridad baja", los senadores de oposición calificaron de "criminal" la postura del funcionario cuando se tienen casi 50 millones de vacunas almacenadas y se siguen donando a varias naciones.

Mayorga expuso que las autoridades sanitarias no han considerado a la fecha es el proceso de vacunación para el grupo etario menor a los 15 años, que de acuerdo con su grado educativo ha regresado paulatinamente a sus actividades escolares durante el año 2021.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que en México residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, que en términos relativos representan 25.3 por ciento de la población total.

"De ahí que el panorama resulte preocupante al no contar con población infantil inmunizada, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS por cada grupo etario".

Aunado a esta problemática se sabe que, en los últimos meses, el secretario de Relaciones Exteriores ha informado sobre una serie de donaciones de vacunas contra la Covid-19 a diversos países, principalmente de Latinoamérica, como parte de la propuesta de acceso universal y equidad en el acceso a las vacunas.

"En nuestro país vivimos bajo la zozobra del contagio de la Covid-19 en la población infantil, sus efectos y sobre todo la vacunación a niñas y niños del grupo etario menor a 15 años, mientras que, en otros países como España, Estados Unidos de América (EUA) y Uruguay, por citar algunos, ya se vacuna a una población de entre 5 y 11 años", apuntó.

Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, calificó de "negligente y criminal" la política de vacunación que niega el acceso a la inmunización a menores de edad en México y dijo que se deben emprender acciones legales contra López Gatell.

Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI en el Senado, coincidió en que el subsecretario de Salud ha tenido una actitud "criminal" frente al manejo de la pandemia y en especial en temas como el uso de cubre bocas, las pruebas Covid y ahora la negativa de vacunas a niños, por lo que no sólo debe renunciar, sino debe existir una "investigación por esta negligencia que ha cobrado miles de vidas".