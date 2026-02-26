Senadores y diputados buscan mejorar diagnóstico de enfermedades raras en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).-

destacaron la importancia de aprobar la legislación para crear el

, instrumento para recopilar información y facilitar la investigación de padecimientos crónicos y complejos, que afectan a un número reducido de personas, pero que son de difícil diagnóstico.En el marco delque se conmemora el, legisladores buscan sensibilizar sobre las más de 7 mil enfermedades poco frecuentes que afectan aen el mundo.El objetivo es impulsary equidad para los pacientes, destacaron especialistas y legisladores.En el "", realizado en el Senado,, director general de Planeación y Evaluación, encargado de la Industria Farmacéutica y Equipo Médico en la, destacó que se trabaja de forma coordinada con los legisladores, la Secretaría de Salud (SSA), las asociaciones civiles y las empresas farmacéuticas para poder atender este tipo de enfermedades., titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la SSA, dijo uno de los mayores retos que enfrentan las personas con enfermedades raras es el "", que genera desgaste emocional, económico y social; y es preciso aclarar que la "no puede ser sinónimo de baja prioridad"., senador y organizador del foro, dijo que se trata de un ejercicio paray garantizar la atención decomo el Síndrome de Turner, Enfermedad de Pompe, Hemofilia, Espina Bífida o la Fibrosis Quística.Dijo que "no se puede percibir el crecimiento de una nación con una población vulnerable o enferma, por eso es menester seguir fortaleciendo el Sistema de Salud Mexicano, porque cuando tenemos una población fuerte, tenemos unay eso ayuda a avanzar en una".La diputadarefirió que ayer lade la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se estipula la creación de uny de la Comisión Nacional de Enfermedades Raras.El presidente de la, dijo que una vez que se cuente con unes preciso, así como los diagnósticos que se requieran para conocer su origen, elaborarveraz y oportuna sobre su prevalencia, para, de esta manera, tomar decisiones para atender los padecimientos.