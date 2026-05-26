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Señalan a "Tío Lako"por ataque en Zamora

Seis elementos de la Guardia Civil resultaron heridos por presuntos miembros del CJNG

Por El Universal

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Señalan a "Tío Lako"por ataque en Zamora
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      Zamora, Mich.- El pasado viernes, seis elementos de la Guardia Civil (GC) quedaron lesionados —tres de ellos de gravedad—, además de un joven, durante un ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Zamora.

      Las áreas de inteligencia revelaron que la célula delictiva de esa organización criminal que perpetró el atentado contra las fuerzas estatales, está bajo el mando de Heraclio Guerrero Martínez, alias el "Tío Lako".

      Las fuentes consultadas atribuyeron el ataque armado a ese jefe regional del CJNG debido a que fuerzas federales les asestaran un duro golpe ese mismo día por la mañana, en el municipio de Jiquilpan.

      Además, añadieron, autoridades estatales y federales realizan operativos recurrentes en esa región del occidente michoacano.

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      La agresión del pasado 22 de mayo, ocurrió mientras los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal cargaban sus unidades de combustible en una gasolinería ubicada sobre el libramiento de esa ciudad, a 181 kilómetros de la capital michoacana.

      Los sujetos armados viajaban en varios vehículos, desde donde abrieron fuego en contra de los policías, quienes repelieron la agresión, lo cual derivó en un enfrentamiento. El joven civil que quedó entre el fuego cruzado, no tenía ninguna relación con el grupo criminal involucrado.

      Varios de los agresores también resultaron lesionados, pero fueron auxiliados por otros sicarios.

      La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Michoacán, desplegó un operativo por aire y tierra, para ir en busca de los responsables de este hecho criminal, apoyada por fuerzas federales y de la Fiscalía General de Michoacán.

      "La Guardia Civil mantiene reforzada la operatividad en la región de Zamora mediante patrullajes, labores de investigación, análisis táctico y acciones preventivas coordinadas para preservar el orden y garantizar la seguridad de la población", informó la SSP.

      Las áreas estatales y federales de seguridad advirtieron que el CJNG busca ingresar y apoderarse de ese municipio productor de berries, localizado en los límites del estado de Michoacán y Jalisco.

      Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Lako", es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, entre otras cosas.

      Es considerado uno de los principales generadores de violencia y de los operadores más cercanos a Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador del CJNG.

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