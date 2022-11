Seneam debe transparentar estudios de integración del SAM: Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades del Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) deberán buscar y dar a conocer los estudios de Integración del Sistema Aeroportuario Mexicano, que incluye a los Aeropuertos Felipe Ángeles, de la Ciudad de México y de Toluca.

Así lo ordenaron autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Lo anterior, derivado de la petición de un particular, quien solicitó dicha información, misma que le fue negada por la Seneam, bajo el argumento de que, después de haber realizado una búsqueda en sus archivos, no localizó lo solicitado, motivo por el que la persona solicitante interpuso un recurso de revisión ante el Inai.

En el análisis del caso, se constató que la Unidad de Transparencia de Seneam sólo turnó la solicitud a la Dirección Aérea de Servicios Aeronáuticos, y omitió enviarla a su Gerencia Regional, oficina que intervino en el rediseño del espacio aéreo y, por ende, podría contar con la información solicitada.

De igual forma, al hacer una búsqueda de información pública en el portal de la Auditoría Superior de la Federación se localizó que, en una auditoría referente a los avances del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Agencia Federal de Aviación Civil y Seneam llevaron a cabo diversas reuniones con el Comité Técnico de Espacios Aéreos, para revisar la conformación del Sistema Aeroportuario Metropolitano.

Por lo anterior, se concluyó que no resulta procedente validar la inexistencia invocada por el sujeto obligado ya que, precisamente, conforme la auditoría señalada, Seneam sí intervino en el rediseño del espacio aéreo.

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez, sostuvo que esos datos permitirán analizar el cumplimiento de cada uno de los proyectos torales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del actual sexenio.

"Así es que resoluciones como esta, permiten otorgar acceso a documentos que ayuden a la sociedad a formar opiniones objetivas, pero también evaluar con elementos y documentos públicos el actuar de las instituciones gubernamentales, así como de los ejes y proyectos que ha establecido el actual sexenio", expresó.

Por lo anterior, el Pleno del Inai, por unanimidad, revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva en la Dirección de Área de Servicios Aeronáuticos y en la Gerencia Regional, a efecto de localizar los Estudios de Integración del Sistema Aeroportuario Mexicano, que fueron conformados por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca.