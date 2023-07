Sentencian a 5 policías por desaparición forzada en Veracruz

A-AA+

XALAPA, Ver., julio 18 (EL UNIVERSAL).- Cinco elementos policiales municipales fueron sentenciados a 60 años de prisión como responsables del delito de desaparición forzada en contra de 3 personas, en hechos ocurridos en el municipio de Lerdo de Tejada en Veracruz.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas logró la sentencia condenatoria de 60 años en contra de Carlos "N", Fredy "N", Jesús "N", José Daniel "N" y Sergio "N", ahora ex policías municipales de Lerdo de Tejada.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 21 de octubre del 2020, a la altura de la localidad Santa Teresa del municipio de Lerdo de Tejada, los policías municipales privaron de la libertad a las víctimas de manera ilegal sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

Un Juez de Control los encontró penalmente responsables y dictó sentencia condenatoria, estableció el pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos.

----Dictan 21 años contra policías por desaparición forzada

El pasado 12 de julio, tres ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron sentenciados a 21 años de prisión por el delito de desaparición forzada, hechos ocurridos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

La Fiscalía de Investigaciones Ministeriales informó que logró sentencia condenatoria en contra de José Luis "N", Iván "N" y Mauricio "N", ex agentes estatales de seguridad.

A los tres, un juez los consideró responsables del delito de desaparición forzada en agravio de la víctima identificada con las iniciales J.E.C.C.