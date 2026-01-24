logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sentencian a mujer por matar a su hijo

Por El Universal

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Sentencian a mujer por matar a su hijo

CELAYA, Gto.- Una mujer identificada como Yeraldy "N" por la Fiscalía General del Estado, fue sentenciada a 20 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y violencia familiar en agravio de sus hijos.

En audiencia de juicio oral, el Ministerio Público acreditó que la madre privó de la vida a su hijo de 2 años y violentó a otros tres de sus hijos.

El Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena total de 20 años, 18 años por el homicidio y 2 años más por el delito de violencia familiar cometido en agravio de tres menores de edad.

La representación social probó que los hechos ocurrieron en mayo de 2023, en una vivienda ubicada en la colonia Los Olivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con pruebas acreditó que el niño de 2 años fue víctima de violencia física extrema de manera reiterada, lo que provocó que el día de los hechos perdiera el conocimiento y horas después falleciera.

El dictamen pericial de la necropsia determinó como causa de muerte "un traumatismo cerrado de abdomen".

Asimismo, se demostró que, pese a la gravedad de las lesiones, la sentenciada no proporcionó atención médica oportuna a su pequeño hijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan tumba zapoteca en Oaxaca
Hallan tumba zapoteca en Oaxaca

Hallan tumba zapoteca en Oaxaca

SLP

El Universal

El hallazgo es considerado el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México.

IMSS modifica fecha de depósito de pensión para febrero
IMSS modifica fecha de depósito de pensión para febrero

IMSS modifica fecha de depósito de pensión para febrero

SLP

El Universal

Esto, debido a días no laborables al inicio del mes

Rescatan a dos menores por maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán
Rescatan a dos menores por maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán

Rescatan a dos menores por maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán

SLP

El Universal

Vecinos alertan sobre situación de maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán. DIF Valladolid y Prodennay actúan de inmediato.

Cuestionan en el Senado entrega de Ryan Wedding al FBI
Cuestionan en el Senado entrega de Ryan Wedding al FBI

Cuestionan en el Senado entrega de Ryan Wedding al FBI

SLP

El Universal

Entrega de Ryan Wedding al FBI genera controversia en el Senado