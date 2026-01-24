Sentencian a mujer por matar a su hijo

CELAYA, Gto.- Una mujer identificada como Yeraldy "N" por la Fiscalía General del Estado, fue sentenciada a 20 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y violencia familiar en agravio de sus hijos.

En audiencia de juicio oral, el Ministerio Público acreditó que la madre privó de la vida a su hijo de 2 años y violentó a otros tres de sus hijos.

El Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena total de 20 años, 18 años por el homicidio y 2 años más por el delito de violencia familiar cometido en agravio de tres menores de edad.

La representación social probó que los hechos ocurrieron en mayo de 2023, en una vivienda ubicada en la colonia Los Olivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con pruebas acreditó que el niño de 2 años fue víctima de violencia física extrema de manera reiterada, lo que provocó que el día de los hechos perdiera el conocimiento y horas después falleciera.

El dictamen pericial de la necropsia determinó como causa de muerte "un traumatismo cerrado de abdomen".

Asimismo, se demostró que, pese a la gravedad de las lesiones, la sentenciada no proporcionó atención médica oportuna a su pequeño hijo.