SEP alista protocolo para regreso a clases "responsable y ordenado"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) diseña el protocolo para un regreso a clases presenciales "responsable y ordenado" para los niveles preescolar, primaria y secundaria, este se encuentra en revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). En dicho acuerdo se establece que las recomendaciones del regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022 se darán a conocer por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud a través de la "Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas", la cual fue actualizada por última vez el 21 de junio pasado y aún contempla que los padres de familia y tutores de los alumnos entreguen una carta compromiso de corresponsabilidad.

De acuerdo con la guía, con esta carta tanto padres de familia y alumnos se comprometen a revisar e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en los menores de edad, y se establece que deberá ser entregada el primer día de reapertura de la escuela y al regresar de un periodo de aislamiento.

Hoy martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la carta compromiso y afirmó que "nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática autoritaria que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo, si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir".

Sin embargo a pesar de que el anteproyecto que es público en Conamer, no hace mención de la carta compromiso y solo enfatiza en que las autoridades educativas y sanitarias implementarán nueve intervenciones para un retorno a las aulas seguro, aún falta por actualizar la Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante Covid-19, a la que hacen referencia para que quede por sentado que no será necesario que los padres de familia presenten esta misiva de corresponsabilidad. Otros aspectos que detalla el anteproyecto publicado en Conamer, señalan que se continuará ofreciendo clases mediante programas de educación a distancia como "Aprende en casa", "Jóvenes en TV" y "Bachillerato en TV".

En el caso de la educación media superior se indica que los padres de familia, tutores o alumnos mayores de edad que decidan no acudir a clases presenciales están en libertad de hacerlo, "a su regreso al ciclo escolar que corresponda, serán incorporados al nivel o grado pertinente conforme a sus conocimientos y aprendizajes obtenidos". Para esta población estudiantil el ciclo escolar 2021-2022, iniciará con un periodo de valoración diagnóstica que se llevará a cabo durante agosto, mientras que del 1 al 17 de septiembre se realizará un curso de inducción y nivelación a estudiantes de nuevo ingreso, el 7 de septiembre será el tercer periodo de certificación destinada para los estudiantes que no acrediten un curso normal y el 1 de septiembre será el inicio de actividades escolares.