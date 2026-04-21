SEP anuncia días feriados y suspensión de clases en mayo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- A pocos días de que inicie el mes de mayo, las pausas en el calendario escolar debido a días feriados como el Día del Trabajo y el Día del Maestro, han causado confusión en algunos padres de familia.

Días feriados oficiales en mayo 2026

Por ello, a pesar de que las fechas oficiales de descanso se encuentran en el calendario de la SEP, han circulado versiones de un posible megapuente de hasta seis días iniciando el mes. Así que a continuación explicaremos cuáles son las fechas oficiales de suspensión de labores docentes.

Fechas y motivos de suspensión de clases

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Lista completa de los días feriados de mayo

1 de mayo: El mes de mayo iniciará con un descanso oficial el próximo viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo, el cual es tomado por la SEP, así como por la Ley Federal del Trabajo como día obligatorio de descanso para estudiantes y trabajadores.

5 de mayo: En esa misma semana, habrá otra pausa en las clases con motivo de la Batalla de Puebla. En la LFT este día no se toma como obligatorio.

15 de mayo: Asimismo, habrá otra suspensión en las clases a nivel básico y medio superior por el Día del Maestro como un reconocimiento a la labor docente en México.

29 de mayo: El último viernes de mayo está marcado como Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de nivel básico no tendrán clases.