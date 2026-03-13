SEP, INEA y Anuies firman convenio para erradicar analfabetismo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Para fortalecer las acciones de

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en México, la(SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea), firmaron un convenio de colaboración para brindar atención educativa al 3. 8% de la población que no sabe leer ni escribir."Las instituciones de educación superior han asumido históricamente un compromiso con el desarrollo social del país y ahora, mediante este instrumento de colaboración, se abre una valiosa oportunidad para que las y los estudiantes universitarios participen de manera solidaria en tareas deeducativo dirigidas a personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica", dijo, secretario general ejecutivo de la Anuies.Precisó que lo que se busca es que laayude a conformar, puntos de encuentro o plazas comunitarias, con el fin de brindar la atención educativa que requiere este sector de la población para abatir el rezago educativo y transformarlo en un aprendizaje de toda la vida.Precisó que las y los estudiantes de las instituciones de educación superior asociadas se capacitarán y desempeñarán como personas voluntarias prestando suo prácticas profesionales, conforme a los Lineamientos de Operación vigentes delpara Adultos."El objetivo de este acuerdo es alfabetizar y reducir el rezago de personas no saben leer ni escribir, enfocándose en la campaña: "", esfuerzo conjunto con el que se pretende convertir a México en un, ofreciendode vida", externó.En el Salón Iberoamericano de la, el titular de la dependencia,, destacó que vivimos en un mundo de grandesy transformaciones que convocan a que los. "Es un acto de encuentro humano, es algo que nos urge en medio de un entorno digital", aseguró.El titular de la SEP resaltó la participación de las y los jóvenes universitarios en esta fuerza de transformación para la sociedad, porque laes uny causa compartida entreComentó que hay que ver a lacomo un, de derecho, dey de, es un llamado nacional a erradicar el rezago educativo.Por su parte,, rectora de la(UAEM), precisó que las Instituciones de Educación Superior públicas se encuentran en un momento de reconfiguración y ahora son, espacios para demostrar el potencial de las universidades.Dijo que no solo basta con lograr que las personas puedan leer y escribir, debe acercarse lay el conocimiento de las universidades a la sociedad. Con este acuerdo, añadió, las IES pueden fungir como nodos para que nadie se quede atrás. Es momento de sumarnos a estas acciones, señaló., director general del Inea, reconoció lasal país y destacó la participación de la Anuies al sumarse a este esfuerzo y desafío. Se trata, dijo, de poner en marcha un programa que integre a la sociedad yExpresó que eles, no solo del gobierno, y en el INEA están conscientes y trabajan en las necesidades de las personas, porque aún queda un 3.8 % de la población en México que no sabe leer ni escribir "y ese es nuestro reto más grande y complejo".Contreras Castillo indicó que a través decon los que cuenta el Inea, se trabaja en la ampliación de espacios para atender a las y los mexicanos que aspiran a seguir estudiando. "Tenemos la meta demexicanos al mes de agosto del presente año", para tener con ello un, indicó.En el acto,, alfabetizadora delcompartió su testimonio de cómo enseña a través del Programa "Enseñar a leer y escribir".Como parte de esta estrategia, se utilizaránpara atender a la población; esta acción se alinea con la estrategia nacional para apoyar a