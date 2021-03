SEP sin reporte de clases presenciales en escuelas particulares

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública no tuvo reportes de la apertura de escuelas privadas para impartir clases presenciales, como había amenazado la semana pasada un despacho de asesoría legal a colegios particulares.

La dependencia federal reportó que ninguna escuela particular de Educación Básica abrió sus puertas para impartir clases presenciales y calificó que dichas empresas mostraron su responsabilidad; y reiteró el llamado a que la reapertura de las instituciones escolares se realice conforme al semáforo epidemiológico, y con base en las indicaciones que emitan las autoridades sanitarias y educativas.

"Se reitera que para la apertura de planteles, en semáforo epidemiológico en verde, existen nueve intervenciones para un regreso a clases presenciales seguro, ordenado, gradual y cauto, entre las que se encuentra el hecho de que no regresen todos los niños y niñas al mismo tiempo", dijo la dependencia.

La semana pasada, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció que las más de 8 mil 190 escuelas que conforman su cartera de clientes regresarían a clases a partir del 1 de marzo de 2021, a pesar de que el semáforo epidemiológico por la pandemia de Covid-19 todavía no se encuentra en verde.

El plan de la SEP contempla que cuando sea posible abrir las escuelas, la mitad de los alumnos tomará clases el lunes, la otra mitad el martes, la mitad que fue el lunes regresa el miércoles y la otra mitad que fue el martes, regresa el jueves; y los viernes, cada maestro tendrá acercamiento con los niños que tuvieron menores condiciones para estudiar durante el periodo de clases a distancia y le dará clases a los estudiantes que se encuentren en situación de rezago.