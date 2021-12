Separa Murat a titular de Cevi tras denuncias de acoso sexual

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa separó a David Índico Cruz López de su cargo como titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Oaxaca (Cevi), luego de que se dieron a conocer denuncias contra el ahora exfuncionario, por acoso sexual y hostigamiento laboral. Cuestionado al respecto, Murat Hinojosa, sentenció que en su gobierno no será permitida la violencia contra las mujeres y reveló que desde el martes pasado pidió la separación del cargo David Índico Cruz, para iniciar una investigación al respecto.

"Es indispensable que la cultura de la denuncia permee ante cualquier caso y conduzca a iniciar los procedimientos correspondientes, en un contexto de aplicación del respectivo protocolo, sin importar el nivel jerárquico de los agresores para quienes será todo el peso sancionador de la ley", señaló el gobernador en un comunicado difundido este miércoles.

Para reemplazar a Cruz López, fue nombrada como encargada de despacho, Yesenia Blas Zárate, directora de Programas de Vivienda y Atención a Desastres. De acuerdo con lo difundido por medios informativos locales, hay testimonios de al menos cinco empleadas, quienes han denunciado al ahora ex funcionario por acoso sexual y laboral. Las víctimas relatan que el ex titular les pedía favores sexuales a cambio de continuar conservando su empleo, como prueba de lo anterior, hay capturas de pantalla de diversas conversaciones en las que Cruz López acosa a las empleadas.

Antes de su destitución, Cruz López fue denunciado por la Patrulla Feminista y en el tendedero de denuncias. "No se trata solo de despedirlos si no de que sean castigados, inhabilitados para siempre para ocupar cargos públicos", señaló por su parte el colectivo Feministas Oaxaca. Colectivos de mujeres destacaron que el gobierno local ha protegido a feminicidas y agresores, como en el caso de Ageo y Francisco Montero López, señalados como los autores intelectuales en el feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

"No se trata de despedirlos sino de no protegerlos como lo hizo con el caso de mi hija María Del Sol, los Montero no pagaron ni la multa que le impuso el Tribunal Electoral, al regidor de Recursos Renovables de Juchitán y la fiscal de Delitos Electorales Araceli Pinelo los protegió", escribió en sus redes sociales la periodista Soledad Jarquín Edgar.?