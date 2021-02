"Seré la primera en aplaudir vacuna rusa cuando cumpla requisitos"

Luego de que en la revista médica británica "The Lancet" se publicó que la vacuna rusa Sputnik V contra coronavirus tiene una eficacia de 91.6%, la senadora Lilly Téllez señaló que ella ha pedido que esta dosis cumpla con los requisitos para que sea aprobada por la Unión Europea y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

"Tal como lo prometí, seré la primera en aplaudirla cuando logre el aval de dichos organismos. Los mexicanos merecemos vacunas de primera", escribió este martes en redes sociales la legisladora de Acción Nacional.

Asimismo, la legisladora por Sonora respondió a Antonio Attolini, militante Morena, quien señaló que la senadora Téllez "está completamente desacreditada para poder hablar de los que sea respecto a la pandemia después del papelón tan vergonzoso que hizo la semana pasada".

"Mi exigencia para México es vacunas de primera y que la rusa empiece a cumplir los requisitos para que sea aprobada por la UE y la FDA, es muy buena noticia.

"Yo pienso en salud y usted en política: usted se queja de que los muertos afean su campaña", respondió Lilly Téllez.

"Lo que importa a Morena es la política y el poder a como dé lugar", indicó en otro mensaje de Twitter.

En la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó el 91.6% de eficacia de la Sputnik V.

La vacuna rusa Sputnik V es segura, tiene 92% de eficacia y se puede usar de manera segura en adultos mayores, señaló López-Gatell.

A lo largo de días pasados, Lilly Téllez ha criticado la vacuna rusa, porque no había sido aprobada por la comunidad científica, además que sería avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"La OMS apenas la está analizando, Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. No tiene autorización de venta de emergencia", escribió la senadora por Sonora.

"México no requiere 'afecto' de Rusia; un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo", agregó en otro mensaje.