logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Fotogalería

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sesión del Senado para revisar Ley contra Extorsión

Propuestas de modificación en penas de la Ley contra Extorsión serán debatidas en el Senado.

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 06:52 p.m.
A
Sesión del Senado para revisar Ley contra Extorsión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, informó que el próximo miércoles 19 de noviembre habrá doble sesión ordinaria del pleno para desahogar los temas pendientes.

El legislador poblano detalló que las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sesionarán previamente para dictaminar la minuta que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y una vez que sea aprobado el proyecto, al que se le harán cambios, se enviará a la Mesa Directiva para que se presente el miércoles ante el pleno.

Mier Velazco confirmó que las modificaciones que se impulsarán tienen que ver con elevar las penalidades para evitar que delincuentes que actualmente están en prisión, obtengan la libertad de manera anticipada.

También habrá cambios de técnica legislativa y otros para garantizar la especialización de ministerio públicos en la investigación de casos de extorsión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, adelantó que su bancada votará a favor del dictamen si se concretan los cambios propuestos por legisladores de oposición, entre ellos que no se reduzca la penalidad para los funcionarios involucrados en actos de extorsión.

"Yo espero que (la demora) sea porque están tratando de escuchar las cosas que queremos modificar nosotros. Eso yo lo celebraría, y nosotros estaríamos dispuestos a apoyarla si hicieran las modificaciones necesarias en la ley para que funcionara.

"Una de las más relevantes es que allá, en Cámara de Diputados, redujeron la penalidad para el caso de funcionarios. Nosotros no estamos de acuerdo; al contrario, los funcionarios deberían tener penas más altas. ¿Cómo es que un funcionario usa su espacio para estar extorsionando a la gente? Eso sería más grave todavía", subrayó.

Dijo que se tiene que revisar lo qué va a pasar, porque ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna, "pero hay estados de la República donde la penalidad es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar en esos estados? Hay muchas cosas que tenemos que discutir técnicamente para que la Ley de Extorsión sea un verdadero instrumento para combatir este delito que ha avanzado enormemente en los últimos años".

Senado elegirá a magistrados electorales locales

El Senado acordó que en una de las sesiones del próximo miércoles se elegirá a quienes ocuparán el cargo de magistradas y magistrados de Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sesión del Senado para revisar Ley contra Extorsión
Sesión del Senado para revisar Ley contra Extorsión

Sesión del Senado para revisar Ley contra Extorsión

SLP

El Universal

Propuestas de modificación en penas de la Ley contra Extorsión serán debatidas en el Senado.

Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales
Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales

Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales

SLP

El Universal

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión busca trabajar en conjunto con el gobierno para impulsar el crecimiento económico.

Rosa Icela: No podemos dejar que nuestra democracia envejezca
Rosa Icela: No podemos dejar que nuestra democracia envejezca

Rosa Icela: 'No podemos dejar que nuestra democracia envejezca'

SLP

El Universal

Rosa Icela Rodríguez advierte sobre el envejecimiento de la democracia en México

INE considera prueba piloto de voto por internet en elección de Coahuila 2026
INE considera prueba piloto de voto por internet en elección de Coahuila 2026

INE considera prueba piloto de voto por internet en elección de Coahuila 2026

SLP

El Universal

El INE analiza la factibilidad de llevar a cabo una prueba piloto de voto por internet en la elección de Coahuila 2026, con el objetivo de facilitar el voto anticipado de personas con discapacidad.