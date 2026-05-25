Sheinbaum, a dos años de su triunfo

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Teapa, Tab.- Para rendir cuentas, defender la soberanía nacional y los principios de la Cuarta Transformación, el próximo domingo 31 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará un informe de labores a dos años de su triunfo electoral en 2024. Señaló que su discurso se proyectará en plazas públicas de las 32 entidades del país, aunque no precisó si se llevará a cabo de forma presencial en el Zócalo capitalino.

"Decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo. Pero en vez de que todos vayamos a la Ciudad [de México], en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama rendición de cuentas. Que explique justamente de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos", comentó la mandataria.

Durante la entrega de pensiones para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, explicó que en Tabasco, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, surgió el movimiento al que representa y señaló que las personas están contentas porque no hay divorcio entre el pueblo y gobierno. Invitó a sus simpatizantes a seguir juntos y defender la soberanía nacional.

La Jefa del Ejecutivo lamentó que muchos países dan valor a lo material y señaló que los multimillonarios son tristes, egoístas y tienen mucha avaricia. Por lo que destacó que la construcción de hospitales, escuelas y la implementación de programas sociales son conquistas del pueblo.

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