Sheinbaum: A todos se les da la palabra en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante diversas inconformidades de los últimos días por algunas personas asistentes a la llamada "Mañanera del Pueblo" por la dinámica para las preguntas y respuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "a todos se les da la palabra".

En su conferencia de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que youtubers y medios afines a la autonombrada cuarta transformación rindan pleitesía.

"Es muy buen ejercicio la mañana, y se le da la palabra a todas y a todos", comentó en el Salón Tesorería la titular del Ejecutivo federal. "¿Quién que haya venido a la mañanera no se le ha permitido hablar? A nadie", dijo.

"Buscamos que haya pluralidad en las preguntas", expresó al referir que a nadie se le corta la participación y le da la palabra a representantes de medios alternativos, públicos, nacionales y de los estados.

Cuestionada sobre youtubers que cobran para hacer gestiones en la conferencia y por la entrega de contratos de publicidad, la presidenta indicó que habrá transparencia.

"Todos tienen derecho a preguntar (...) Entonces, así que digan que parcialidad, pues no, la verdad. Hay compañeros de los medios alternativos que nos cuestionan muchos temas, mucho. No es que los medios alternativos o los que transmiten en redes sociales, ¿Cómo dices tú, que nos rinden pleitesía? No es cierto, muchos nos hacen preguntas importantes ", insistió