Claudia Sheinbaum acusa a Alejandro Moreno de adquirir propiedades ilícitas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las propiedades del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, fueron adquiridas con "lavado" de dinero y por actos de corrupción.

"Entiendo que cambiaron la ley, ellos, en Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con 'lavado' de dinero, de la corrupción y que por eso viene ese esquema", dijo.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal indicó que se está trabajando en una reforma a la Ley de Extinción de Dominio para incluir casos de corrupción o "lavado" de dinero.

Detalló que este tema está a cargo Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

"Ahora estamos planteando nada más que se está trabajando la Ley de Extinción de Dominio porque es muy difícil que haya extinción de dominio e incluso en casos de delincuencia, organizada donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona y hacerle extinción de dominio, es muy largo", aseguró.

"¿Implicaría que hubiera extinción de dominio en caso de corrupción comprobada?", se le preguntó.

"Pues sí, ¿no?, porque es 'lavado' de dinero, si se adquiere un predio, se tiene que demostrar si evidentemente y cualquier cosa la tiene que terminar un juez", contestó

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que "si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de un moche o alguna cosa, pues sí, y que se entregue a la SEP para hacer escuelas".