Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera en Mazatlán
El ajuste fue informado por la presidenta a través de sus redes sociales oficiales.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum ajustó el horario de su mañanera este viernes 27 de febrero que se llevará a cabo desde Mazatlán, Sinaloa.
Horario confirmado para la conferencia mañanera
Por medio de redes sociales, la Presidenta dijo que se realizará a las 8:30 hora del centro y las 7:30 hora local.
Detalles del ajuste y lugar de la conferencia
Este cambio en el horario de la conferencia mañanera se anunció con anticipación para informar a la ciudadanía y medios de comunicación sobre la nueva hora de inicio desde la ciudad de Mazatlán.
