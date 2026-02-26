logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Nacional

Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera en Mazatlán

El ajuste fue informado por la presidenta a través de sus redes sociales oficiales.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 09:26 p.m.
A
Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum ajustó el horario de su mañanera este viernes 27 de febrero que se llevará a cabo desde Mazatlán, Sinaloa.

Horario confirmado para la conferencia mañanera

Por medio de redes sociales, la Presidenta dijo que se realizará a las 8:30 hora del centro y las 7:30 hora local.

Detalles del ajuste y lugar de la conferencia

Este cambio en el horario de la conferencia mañanera se anunció con anticipación para informar a la ciudadanía y medios de comunicación sobre la nueva hora de inicio desde la ciudad de Mazatlán.

