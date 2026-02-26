Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum ajustó el horario de su mañanera este viernes 27 de febrero que se llevará a cabo desde Mazatlán, Sinaloa.

Horario confirmado para la conferencia mañanera

Por medio de redes sociales, la Presidenta dijo que se realizará a las 8:30 hora del centro y las 7:30 hora local.

Detalles del ajuste y lugar de la conferencia

Este cambio en el horario de la conferencia mañanera se anunció con anticipación para informar a la ciudadanía y medios de comunicación sobre la nueva hora de inicio desde la ciudad de Mazatlán.