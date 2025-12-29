Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este lunes a los lesionados por el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, que dejó 13 personas muertas y 98 heridas, y anunció indemnizaciones para las víctimas y sus familias.

En entrevista con medios a las afueras del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salina Cruz, Sheinbaum informó que se otorgará un apoyo económico de 30 mil pesos a los familiares de los afectados, además de ayuda funeraria y atención integral.

La mandataria señaló que este apoyo es inicial y busca evitar gastos inmediatos a las familias, y añadió que, una vez que la Fiscalía General de la República determine las causas del accidente, se otorgarán apoyos adicionales.

Sheinbaum recorrió previamente los hospitales IMSS Bienestar de Salina Cruz y el ISSSTE de Tehuantepec, donde permanece la mayoría de las personas lesionadas, y señaló que algunos heridos fueron trasladados a otros hospitales de Oaxaca y, de ser necesario, a la Ciudad de México.

Ante las denuncias en redes sociales sobre presunta falta de atención médica o medicamentos, la presidenta aseguró que todas las personas afectadas recibirán atención.

Por su parte, la Secretaría de Marina confirmó que fueron recuperados los 13 cuerpos de las víctimas y que 36 personas continúan hospitalizadas con atención médica especializada.

El accidente ocurrió el domingo en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto estratégico del Gobierno federal que conecta los océanos Pacífico y Atlántico a través de infraestructura ferroviaria y portuaria en Oaxaca y Veracruz, específicamente en la comunidad zapoteca de Nizanda, sobre la línea Z del tren, entre Nizanda y Chivela.

