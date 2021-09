Sheinbaum anuncia cambios en gabinete de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su gabinete, designó a Carlos Alberto Ulloa Pérez como titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; a Paola Félix Díaz como secretaria de Turismo; a José Luis Rodríguez Díaz de León como secretario del Trabajo y Fomento al Empleo y a Rafael Gregorio Gómez Cruz como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

"Estos son los cambios que estamos anunciando hoy en el Gobierno de la Ciudad, todos somos parte de un equipo. Quiero agradecerles enormemente su trabajo de todo corazón y pues el equipo que está entrando ahora, con este fortalecimiento del Gobierno de la Ciudad, y esta entrega que siempre vamos a tener al pueblo de la Ciudad de México", informó en un video en redes sociales.

La mandataria local agradeció y reconoció el trabajo desempeñado por Almudena Ocejo Rojo, quien se desempeñaba como titular de SIBISO; de Soledad Aragón Martínez, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y de Carlos Mackinlay Grohmann, ex secretario de Turismo.

Sheinbaum Pardo señaló que Mackinlay Grohmann se incorporará como director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México con el objetivo de reforzarlo.

"Es un nuevo Instituto, fundamental para el ordenamiento territorial, Carlos conoce la ciudad, sabe que una de las partes más importantes de la economía de la ciudad son los servicios, y en particular el turismo, y él va a reforzar el Instituto de Planeación. Entonces estamos muy contentos de que se quede en el equipo", agregó.

Como parte de los cambios, se da a conocer que en la Secretaría de Gobierno se incorpora Ricardo Ruiz Suárez, como subsecretario de Gobierno; Israel Moreno Rivera, como subsecretario de Asuntos Metropolitanos; Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, como subsecretario de Programas Delegacionales y Vía Pública, y en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, se incorpora, como director general, Javier Hidalgo.