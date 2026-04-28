Sheinbaum anuncia revisión de contratos del Tren Felipe Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que en las próximas semanas, la operación del Tren Felipe Ángeles pasará completamente al

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y este revisará los contratos vigentes, ante la posibilidad de que eladquiera zonas aledañas a las estaciones."En todo caso, si se quiere cambiar ese contrato, la condición en la que está operando, se revisa si lasestán cumpliéndose o no y a partir de ahí se tomarán decisiones. Pero no se puede decir: ´ya no quiero que haya el contrato y mañana se acaba´. No, todo tiene que ser en el", expresó.Durante lade este martes 28 de abril, la Mandataria federal destacó la recuperación de la operación del Tren Suburbano por parte del, misma que anunció la semana pasada en el marco de la inauguración de la línea Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.-"¿Habiendo recuperado su gobierno lade la operación del Tren, en este caso se supondría que también lay aledaña?", se le preguntó esta mañana.-"Lade ese tren privado se inauguró en lao de Calderón, entre en ese periodo. (...) Ahora en las siguientes semanas pasa la operación completa aly ahí ya se revisarán contratos. Es muy importante que todo esté dentro de la ley", contestó la Jefa del Ejecutivo.En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno busca recuperar los trenes para suy para el. Informó que latendrá unaporque desde ahí saldrán trenes hacia el norte del país."De ahí van a salir losy de Querétaro la desviación hacia Guadalajara o hacia Nuevo Laredo. Entonces, el uso de lava a incrementar de manera muy importante. A mí me tocó de niña ir de laa Guadalajara, León y a muchos mexicanos y mexicanas nos tocó viajar en los trenes de pasajeros que había entonces de, que después desaparecieron por lay que ahora estamos recuperando", expresó.