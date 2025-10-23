Sheinbaum busca proteger empleos en el doblaje mediante regulación de la IA

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en la regulación de la inteligencia artificial para que oficios como el de doblaje de voz puedan ser protegidos.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno trabaja en la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, bajo la coordinación de José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital.

Refirió que este Laboratorio tendrá muchas áreas: "Y al mismo tiempo cómo regular para ciertas áreas en donde es indispensable la regulación como se está haciendo en muchos países del mundo".

"No es algo sencillo, tiene que ver incluso también con capacitación, acreditaciones para poder tener el desarrollo tecnológico que se requiere en México, pero al mismo tiempo regular para ciertos usos", añadió al destacar la protección del doblaje.

"Hay muchísimos mexicanos y mexicanas que se dedican al doblaje, y son buenísimos. Si no regulamos, la inteligencia artificial en el doblaje, pues entonces todas estas creatividades que hay en nuestro país, pues se van a quedar sin empleo. Entonces necesitamos regular; hasta dónde y cómo, y también para proteger estos oficios, estas especialidades que se tienen en las actividades culturales, entonces sí se requiere cierta regulación", comentó la Mandataria federal.