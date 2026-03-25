Sheinbaum confirma continuidad de médicos cubanos en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que México seguirá contando con médicos cubanos que trabajan en el país, en un momento en que otras naciones del continente han dejado de lado sus acuerdos con el gobierno de Cuba ante la creciente presión de Estados Unidos.

Sheinbaum reafirma apoyo al programa médico cubano

"Es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México", señaló Sheinbaum en su conferencia matutina, luego de que se le preguntó si mantendría el acuerdo o cedería a las presiones del gobierno del presidente Donald Trump.

El respaldo de la mandataria al programa médico cubano se produce mientras Trump sofoca a Cuba al cortar de facto el acceso de la isla a las importaciones de petróleo e intenta aislar a La Habana para impulsar un cambio de régimen. Estados Unidos busca poner fin a estas misiones, las cuales fueron calificadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, como "una forma de tráfico humano".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras una consulta el miércoles, la Casa Blanca remitió a una declaración de Rubio en junio pasado, cuando Washington anunció restricciones para varios funcionarios centroamericanos relacionados con el "plan de trabajo forzado" de Cuba. Rubio señaló en ese momento que las restricciones "promueven la rendición de cuentas de quienes apoyan y perpetúan estas prácticas explotadoras".

Varios países de América Latina y el Caribe, como Honduras y Jamaica, han cancelado abruptamente esas misiones y han enviado a los médicos cubanos de regreso a su país.

Impacto y contexto del programa médico cubano en México

La práctica de Cuba de desplegar médicos —a menudo altamente capacitados para brindar atención pese a la falta de recursos— suele ser un medio de diplomacia, pero desde hace tiempo ha sido criticada por Washington. A pesar de ello, los médicos cubanos han desempeñado un papel importante en zonas rurales de América Latina que carecen de infraestructura médica básica, como la Amazonia y partes de Centroamérica.

Sheinbaum defendió el programa el miércoles y manifestó que "no podemos olvidar" toda la ayuda que los médicos cubanos han ofrecido durante la pandemia de COVID-19 y en zonas rurales de todo el país. No está claro cuántos médicos cubanos trabajan actualmente en México.

"Es difícil lograr que médicos y especialistas mexicanos vayan a muchas zonas rurales donde se necesitan especialistas, y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí", puntualizó.

La defensa de Sheinbaum del programa parece ir en contra de los esfuerzos del gobierno de Trump, al mismo tiempo en que la líder mexicana ha tenido que caminar una línea muy delgada con Washington en un intento por contrarrestar las amenazas de Trump de emprender acciones militares contra los cárteles mexicanos.

México ha sido un férreo defensor de Cuba desde la Revolución Cubana. Durante años, envió cargamentos de petróleo para ayudar a evitar una crisis energética más profunda en la isla. Pero el gobierno de Sheinbaum detuvo esos envíos cuando Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que envíe petróleo a Cuba. En su lugar, el gobierno de México ha enviado cargamentos de ayuda a la isla y ha buscado otras formas de ayudar.