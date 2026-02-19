Sheinbaum descarta cambios en su gabinete durante conferencia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

aseguró que

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

cambios en su Gabinete, durante su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se limitó a decir que "por el momento no"., columnista de EL UNIVERSAL, publicó en su columna "Serpientes y Escaleras" de este miércoles 18 de febrero que "antes de que termine este mes, la presidenta Sheinbaum pondrá en marcha varios movimientos en su gabinete con miras a dos objetivos: ajustar su equipo de gobierno con designaciones de personas de su círculo cercano que sustituirán algunas herencias del pasado sexenio, y definir también algunas candidaturas en estados clave rumbo a las complicadas elecciones intermedias del 2027".De acuerdo con fuentes internas del gobierno, dijo García Soto, hay al menos tres movimientos confirmados que se producirán en las próximas semanas: "El primero y más avanzado es la renuncia del director general de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM),, quien se irá como delegado estatal de la Secretaría del Bienestar en Quintana Roo, como ayer comentamos en esta columna. La llegada de Marín Mollinedo a la entidad quintanarroense como funcionario federal ocurrirá el próximo 2 de marzo y sería la señal casi definitiva de que el político tabasqueño sería el candidato de Morena a la gubernatura en los comicios locales de 2027"."El otro movimiento fuerte que viene es el cambio en la dirección general de Pemex. El actual directorpresentará su renuncia y la presidenta mandará acomo el nuevo titular de Pemex, con la encomienda de profundizar y acelerar la reestructuración financiera y operativa de la petrolera pública, tras la estabilización y reestructuración de su deuda y la ligera mejoría en sus calificaciones financieras", escribió el columnista."El tercer cambio que viene y que tiene que ver con ajustes decididos desde Palacio Nacional, es la salida de la Secretaria de Gobernación,, quien dejara su cargo para dar paso a la llegada de, actual director del Instituto Nacional de Migración y ex gobernador de Puebla. Este cambio podría leerse como uno de los ajustes mayores de la Presidenta para colocar a sus propias piezas en el gabinete y sacudirse herencias que le dejó el expresidente López Obrador", escribió el periodista.