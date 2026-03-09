logo pulso
Nacional

Sheinbaum descarta gasolinazo

Afirma que el estímulo fiscal al IEPS ayudará a contener el precio pese al alza del petróleo.

Por EFE

Marzo 09, 2026 11:14 a.m.
A
Sheinbaum descarta gasolinazo

 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que el precio de la gasolina no subirá en el país gracias a un mecanismo instaurado por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ante el creciente temor a que la guerra en Irán desate una crisis energética con una subida generalizada de los precios. 

"Si aumenta el precio de la gasolina, la producción de gasolina o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS (Impuesto Especial de Producción y Servicios) para que no aumente la gasolina en nuestro país", declaró en su conferencia de prensa diaria desde la Ciudad de México. 

El IEPS es el gravamen que se aplica a combustibles y que el Gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

Sheinbaum recordó que ese mecanismo fue activado por López Obrador en el año 2022, cuando "aumentaron los precios debido a la guerra en Ucrania". 

Según informó, este lunes se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para tratar esta cuestión y "si es necesario" harán uso de este mecanismo de protección para evitar una subida en el precio de la gasolina

Ante el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la inquietud internacional en el mercado petrolero se ha acrecentado por los problemas de exportación desde el golfo Pérsico, ya que Irán impuso un cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circulan la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta 101,88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de EE.UU. e Israel. EFE

Sheinbaum descarta gasolinazo
