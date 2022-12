Sheinbaum descarta renunciar para participar en encuesta rumbo a 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó renunciar a su cargo para participar en la encuesta de Morena para ser candidata a la presidencia, ya que a diferencia de sus compañeros de partido fue electa y tiene que cumplir.

Lo anterior ante las propuestas que hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a la dirigencia de Morena, para que haya piso parejo entre las "corcholatas" presidenciales, entre ellas se encuentran realizar debates el primer trimestre del 2023 y que renuncien al cargo meses antes de la encuesta para elegir el candidato a la presidencia para el 2024.

"Sobre el tema de retirarnos del cargo pues no lo creo necesario, en mi caso no lo creo necesario, a diferencia de mis compañeros son electa y yo tengo una responsabilidad que cumplir".

La mandataria indicó que los estatutos de Morena no dicen nada sobre dejar el cargo para poder participar en la encuesta para elegir candidatos en este caso para la presidencia de la República, por lo que está libre de participar "totalmente".

"Acaba de ser la encuesta del Estado de México y nuestra compañera Delfina fue secretaria de Educación Pública después de la encuesta y así ha sido siempre, igual en la elecciones del 2021 y 2022 tampoco tuvieron que separarse del cargo, el tema de la encuesta está muy trabajado en Morena tiene mucha historia".

No obstante, Sheinbaum Pardo mencionó que el año siguiente estará marcado por la elección del Estado de México y Coahuila por lo que consideró que deben tener su espacio ya que son comicios fundamentales.

"El año que entra va a estar marcado principalmente por las dos elecciones estatales, y yo creo que hay respetar esos tiempos, una es el Estado de México y Coahuila y son importantes y hay que darle su lugar a esas elecciones y yo creo que lo va a tomar en cuenta pues la dirigencia de Morena y no creo que debamos quitarle su espacio pues son elecciones fundamentales".