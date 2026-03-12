Sheinbaum descarta suspensión del Mundial 2026 en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

aseguró que no existe ninguna notificación de que se vaya a suspender la Copa Mundial de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

2026, y afirmó que las actividades relacionadas con la organización del torneo continúan con normalidad.Lo anterior, luego de ser cuestionada sobre lay las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y si este contexto podría afectar la realización del evento deportivo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá."No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés.todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces,el Mundial", afirmó.La mandataria señaló que loscon lacontinúan y que hasta ahora no existesobre la realización del torneo.Sheinbaum también aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar en una actividad relacionada con el futbol que se realizará esteen la capital del país.Detalló que el próximo domingo lade México y el gobierno de la Ciudad de México organizarán lamás grande del mundo en el Zócalo de la Ciudad de México."Todos los que quieran venir va a ser algo muy bonito", dijo la presidenta, al señalar que continúan las actividades tanto del Mundial de lacomo del denominado "".