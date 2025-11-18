Sheinbaum descarta vínculo de Morena con grupos violentos en marcha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los grupos violentos que tiraron vallas y agredieron a policías capitalinos en la marcha de la Generación Z del pasado sábado sean de Morena.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que los movimientos de la transformación, junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron pacíficos.

"No pertenecen a nuestro movimiento (...) Ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha", dijo al insistir en que la Fiscalía de la Ciudad de México informe sobre estos actos registrados.

"Nosotros luchamos de manera pacífica", dijo al recordar diversas manifestaciones en las que participó como las "Adelitas del Petróleo".

Al hacer un llamado a la manifestación pacífica, la titular del Ejecutivo federal insistió en que "grupos de golpeadores" no tienen nada que ver con el movimiento de la autonombrada cuarta transformación.

"Nosotros nunca fuimos a golpear a una policía, nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos, y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo, convenciendo. (...) Y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, sí, los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia (...) Quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, a la gente no le gusta, no está de acuerdo. Entonces cómo creen qué van a ser del movimiento quienes hagan violencia, no", añadió.