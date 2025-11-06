logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Empresas harineras se comprometen con productores de maíz en búsqueda de precios justos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca equidad en precios junto a empresas harineras y productores de maíz

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 05:28 p.m.
A
Empresas harineras se comprometen con productores de maíz en búsqueda de precios justos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que a las empresas harineras se les está exigiendo que sean parte del acuerdo para tener precios más justos, ante inconformidades y protestas de los productores de maíz.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que ante los bloqueos carreteros que mantienen los agricultores en diversos puntos del país, "hay intereses políticos".

"Y sí, se le está exigiendo a las empresas harineras que sean parte de este acuerdo de precios más justos", dijo.

Cuestionada sobre un acaparamiento del mercado de Cargil, Minsa y Maseca, principales empresas productoras de harina de maíz, la Mandataria federal aseguró que hay diálogo con la industria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó el acuerdo que se llegó en días pasados con los productores de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de un apoyo de 950 pesos por tonelada que una parte aporta el gobierno federal y otra los gobiernos de los estados: "La gran mayoría ya firmó con la Secretaría de Agricultura y están por abrirse las ventanillas para poder tener acceso a este recurso que sería el próximo año".

"¿Ya no puede haber mayor apoyo por el momento para todo aquellos que siguen exigiendo?", se le preguntó.

"No, es el apoyo que hemos establecido y es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo para poder apoyar a los productores", respondió la Presidenta.

"Queremos que esto se lleve a un acuerdo de más largo plazo, que no solo sea ahora [...] Que logremos generar una condición para que haya este apoyo de manera permanente, y estamos trabajando ya incluso para que se pueda llevar a nivel de ley", comentó.

Destacó los programas Producción para el Bienestar, Fertilizante Gratuito y Sembrando Vida para ayudar a los productores. Confió en presentar en los próximos días un apoyo para la producción del maíz nativo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Empresas harineras se comprometen con productores de maíz en búsqueda de precios justos
Empresas harineras se comprometen con productores de maíz en búsqueda de precios justos

Empresas harineras se comprometen con productores de maíz en búsqueda de precios justos

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca equidad en precios junto a empresas harineras y productores de maíz

Senado analiza los Protocolos Nacionales de Atención Médica para prevenir negligencias
Senado analiza los Protocolos Nacionales de Atención Médica para prevenir negligencias

Senado analiza los Protocolos Nacionales de Atención Médica para prevenir negligencias

SLP

El Universal

La estandarización de la práctica médica como medida para evitar negligencias

Adolescente acusado de asesinato de guardia vinculado a proceso judicial
Adolescente acusado de asesinato de guardia vinculado a proceso judicial

Adolescente acusado de asesinato de guardia vinculado a proceso judicial

SLP

El Universal

Un juez de control vincula a proceso a un menor por el asesinato de un guardia en una tienda departamental.

Protesta de familiares colapsa vialidad en México-Toluca
Protesta de familiares colapsa vialidad en México-Toluca

Protesta de familiares colapsa vialidad en México-Toluca

SLP

El Universal

Familiares de desaparecidos mantienen bloqueada la carretera México-Toluca en Ocoyoacac, generando tráfico intenso en dirección a CDMX.