Sheinbaum detalla Plan B electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el llamado Plan B de la reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado de la República. Explicó que, en caso de ser aprobado, habrá una reducción de 4 mil millones de pesos, que serán destinados para los municipios y entidades del país.



"La Cámara de Diputados también puede ser parte de la propuesta, solo que la Cámara de Diputados ya cuando uno lo mide por diputado ya queda más o menos en la media del país.

El Senado, no, el Senado sí se pasa bastante", dijo la Mandataria federal.



Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de marzo, fue cuestionada sobre cuántos recursos se podrían destinar para los municipios, a lo que contestó que alrededor de 4 mil millones de pesos de la reducción de ambos temas, aseguró que no serán para el gobierno federal.

Sobre la reunión con legisladores de Morena y aliados ayer por la noche, la Jefa del Ejecutivo indicó que planteó los mismos puntos que informó esta mañana respecto al Plan B. Al preguntarle si se siente decepcionada por los votos en contra de su propuesta de reforma electoral, respondió: