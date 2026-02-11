Sheinbaum dialoga con gobernadores sobre estrategia contra sarampión
El gobierno federal y las entidades estatales buscan garantizar vacunas y priorizar la inmunización de niñas y niños ante el rebrote.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante el rebrote de sarampión en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro virtual con las gobernadoras y los gobernadores, así como con las secretarías de Salud estatales para revisar el tema y fortalecer la estrategia nacional.
Estrategia unificada para combatir el sarampión
En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la reunión también sería para unificar el mensaje en torno al sarampión: "Para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que ´en un lado se dice una cosa, en otro lado otra´, porque este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información a todos lados".
"Creo que lo importante aquí es que todos demos el mismo mensaje en todos los estados de la República, porque en algunos se está dando un mensaje; en otros, otro.
Participación de gobernadores y sector salud
"Por supuesto que hay autonomía de todos los estados, pero es importante que haya una sola estrategia: que sepamos que todos tienen vacunas y que hay que darle prioridad primero a las niñas y a los niños; y en ciertas regiones donde está más presente, ya que se vacune a otro sector de edad con sus propias estrategias. Entonces, por eso es la reunión de hoy", dijo la Mandataria federal.
"Vamos a seguir dando información todos los días", agregó.
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, comentó que en el encuentro de la titular del Ejecutivo federal con las mandatarias y los mandatarios estatales participó todo el sector salud para hablar del objetivo de la vacunación contra el sarampión.
