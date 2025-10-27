logo pulso
Sheinbaum entrega propuesta de apoyo a campesinos por crisis del maíz

El precio del maíz en México afecta a productores, Sheinbaum busca soluciones

Por El Universal

Octubre 27, 2025 05:40 p.m.
A
Sheinbaum entrega propuesta de apoyo a campesinos por crisis del maíz

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Ante las movilizaciones que llevan a cabo este lunes productores campesinos ante el bajo precio del maíz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy lunes se les entregará una propuesta de largo plazo y en la que se podría incluir la entrega de apoyos para enfrentar esta situación que calificó como "difícil".

"Se les va hacer una propuesta el día de hoy. Se ha estado trabajando con ellos por parte de Agricultura y Desarrollo Rural, y hoy tienen una mesa de trabajo y se les va a hacer una propuesta.

"Vamos a hacer una propuesta integral y además ver el apoyo que podamos dar en esta situación tan difícil que están viviendo", comentó.

En conferencia de prensa, la mandataria federal reconoció que el precio de los granos cayó muchísimo este año y se espera que el próximo año también disminuya.

Recordó que cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania la tonelada de maíz estaba más de 7 mil pesos, pero ahora está a solo 3 mil 200 pesos, "entonces es una disminución enorme".

La jefa del Ejecutivo federal señalo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se fija el precio del maíz de acuerdo a la Bolsa de Chicago.

"Entonces cuando cae tanto el precio del maíz, pues evidentemente le afecta a los productores nacionales (...) Vamos a hacer una propuesta integral y además ver el apoyo que podamos dar en esta situación tan difícil que están viviendo", dijo.

Ante el difícil entorno que enfrentan los pequeños, medianos y grandes productores de maíz, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pidió al gobierno federal implementar acciones de acompañamiento y apoyo que permitan al sector enfrentar la coyuntura "adversa" y mantener viva la actividad productiva.

Afirmó que solamente con apoyos se respaldará a los campesinos, a las comunidades rurales, la soberanía y el abasto de alimentos.

Expuso que la situación es difícil para los productores por la situación que hay "derivada de la baja en los precios y subsidios internacionales de los granos, el incremento de los costos de producción y los efectos de la sequía que han impactado severamente a diversas regiones".

