Sheinbaum estará presente en sorteo Mundial de Futbol con Trump y Carney

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que lo que le mueve a conocer y reunirse por primera vez, mañana viernes, a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, así como reunirse también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, es mostrar un símbolo de paz y amistad entre las tres naciones, así como poder acordar el rumbo de acuerdos comerciales.

Este jueves por la tarde-noche, la jefa del Ejecutivo federal viajará a Washington D.C. en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para estar presente mañana viernes en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol FIFA 2026.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal consideró que el TMEC es muy importante para los tres países y además es la garantía de la competitividad de esta región del mundo frente al mundo entero.

"El estar los tres juntos, pues es un símbolo, y además un símbolo de amistad, porque nosotros lo que queremos, pues es paz y amistad entre nuestros pueblos y naciones.

"Por eso es, digamos, lo que me mueve a ir es estar los tres países juntos en un escenario deportivo, de paz, de unión, y al mismo tiempo, pues tener la oportunidad de conocer en persona al presidente Trump y poder, pues acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio".