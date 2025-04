Sheinbaum: estoy contra la censura

Rincón de Romos, Ags.- Ante los hechos violentos en la Feria del Caballo de Texcoco, en el Estado de México, luego de la negativa de Luis R. Conriquez a cantar corridos tumbados, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no han prohibido los corridos y que lo que buscan desde el gobierno es generar otro tipo de contenidos en la música, sin apología de la violencia.

Al llegar al evento de arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar, la Mandataria federal afirmó que el cambio es parte de un proceso educativo, y que se están promoviendo canciones con contenidos a favor de la paz y contra la violencia y las drogas.

“No están prohibidos, eso es importante, porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos, y todos tenemos que ir promoviendo eso”, dijo al ser cuestionada sobre la molestia del público que derivó en destrozos en dicho palenque. “Hay que revisar eso. En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo, formativo, en el que todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia”, señaló la presidenta.

“¿Y tendrán que regular, doctora?, se le preguntó.

“No, yo estoy en contra de prohibir, de censurar. Más bien es promover otros contenidos, por eso estamos haciendo el concurso de México Canta, que va a ayudar mucho”, acotó la Mandataria federal.