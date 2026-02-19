Sheinbaum evita opinar sobre licencia de Sergio Mayer
La decisión de Mayer generó comentarios en redes y entre políticos, mientras Sheinbaum destacó el procedimiento legal.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la licencia solicitada
por el diputado federal Sergio Mayer para separarse de su cargo y participar en el reality show "La Casa de los Famosos", al señalar que se trata de un asunto interno de Morena y que la legislación contempla suplentes en estos casos.
Cuestionada al respecto, la mandataria federal subrayó que el relevo está previsto en la ley cuando un legislador deja temporal o definitivamente su encargo.
"Es un asunto de Morena en todo caso, pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente", declaró.
El diputado de Morena Sergio Mayer presentó el pasado 11 de febrero una solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo en la Cámara de Diputados; sin embargo, el documento fue aprobado hasta la sesión del martes 17 de febrero. En la petición no se detallaron los motivos de su decisión.
Ese mismo día en que se hizo efectiva la licencia, Mayer —actor, productor y cantante— apareció como invitado sorpresa en el programa "La Casa de los Famosos", transmitido por la cadena Telemundo, cuya dinámica consiste en mantener encerradas a figuras públicas mientras se transmite en vivo su convivencia.
La decisión generó comentarios en redes sociales y entre actores políticos por la licencia que pidió Mayer.
