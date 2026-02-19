Sheinbaum evita opinar sobre licencia de Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

evitó pronunciarse sobre la

por elpara separarse de su cargo y participar en el reality show "", al señalar que se trata de un asunto interno de Morena y que la legislación contempla suplentes en estos casos.Cuestionada al respecto, lasubrayó que el relevo está previsto en la ley cuando untemporal o definitivamente su encargo."Es unen todo caso, pero. Cuando un, pues está su suplente", declaró.El diputado de Morenapresentó el pasado 11 de febrero unapor tiempo indefinido para separarse de su cargo en la; sin embargo, el documento fue aprobado hasta la sesión del martes. En la petición no se detallaron los motivos de su decisión.Ese mismo día en que se hizo efectiva la licencia, Mayer —actor, productor y cantante— apareció comoen el programa "", transmitido por la cadena, cuya dinámica consiste en mantener encerradas a figuras públicas mientras se transmite en vivo su convivencia.La decisión generósociales y entrepor la licencia que pidió Mayer.