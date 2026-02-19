logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum evita opinar sobre licencia de Sergio Mayer

La decisión de Mayer generó comentarios en redes y entre políticos, mientras Sheinbaum destacó el procedimiento legal.

Por El Universal

Febrero 19, 2026 01:47 p.m.
A
Sheinbaum evita opinar sobre licencia de Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
evitó pronunciarse sobre la licencia solicitada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


por el diputado federal Sergio Mayer para separarse de su cargo y participar en el reality show "La Casa de los Famosos", al señalar que se trata de un asunto interno de Morena y que la legislación contempla suplentes en estos casos.
Cuestionada al respecto, la mandataria federal subrayó que el relevo está previsto en la ley cuando un legislador deja temporal o definitivamente su encargo.
"Es un asunto de Morena en todo caso, pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente", declaró.
El diputado de Morena Sergio Mayer presentó el pasado 11 de febrero una solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo en la Cámara de Diputados; sin embargo, el documento fue aprobado hasta la sesión del martes 17 de febrero. En la petición no se detallaron los motivos de su decisión.
Ese mismo día en que se hizo efectiva la licencia, Mayer —actor, productor y cantante— apareció como invitado sorpresa en el programa "La Casa de los Famosos", transmitido por la cadena Telemundo, cuya dinámica consiste en mantener encerradas a figuras públicas mientras se transmite en vivo su convivencia.
La decisión generó comentarios en redes sociales y entre actores políticos por la licencia que pidió Mayer.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum evita opinar sobre licencia de Sergio Mayer
Sheinbaum evita opinar sobre licencia de Sergio Mayer

Sheinbaum evita opinar sobre licencia de Sergio Mayer

SLP

El Universal

La decisión de Mayer generó comentarios en redes y entre políticos, mientras Sheinbaum destacó el procedimiento legal.

Modificaciones en libros de texto SEP se aplicarán en 2027
Modificaciones en libros de texto SEP se aplicarán en 2027

Modificaciones en libros de texto SEP se aplicarán en 2027

SLP

El Universal

Se realizaron consultas con docentes y estudiantes en 2025 para mejorar contenidos y garantizar la entrega oportuna de materiales educativos.

Sheinbaum descarta cambios en su gabinete durante conferencia
Sheinbaum descarta cambios en su gabinete durante conferencia

Sheinbaum descarta cambios en su gabinete durante conferencia

SLP

El Universal

Se prevén movimientos en Pemex y Secretaría de Gobernación, pero Sheinbaum no los confirma.

Detenciones pendientes por huachicol fiscal confirma Claudia Sheinbaum
Detenciones pendientes por huachicol fiscal confirma Claudia Sheinbaum

Detenciones pendientes por huachicol fiscal confirma Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

Se mantienen abiertas investigaciones y detenciones relacionadas con contrabando de combustible en la Fiscalía General de la República.