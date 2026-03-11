Sheinbaum explica colaboración con plataformas para casos de violencia digital

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Tras anunciar un

digitales con el objetivo de prevenir la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en México,, titular de la, indicó que el primer paso para sancionar este tipo de violencia es conocer que sí es posible denunciar a los agresores."Lo segundo es que cuando se vive violencia y se quiere denunciar, se pueden vincular a laopción uno. Si una mujer vivey no sabe qué hacer, además de reportar con las herramientas que hay en las plataformas, les convocamos a que marquen a la línea telefónica y ahí se les puede dar orientación de acompañamiento y se les canaliza algún", explicó.Durante lade este miércoles 11 de marzo, la funcionaria explicó que la línea telefónica tiene como objetivo acompañar en la denuncia de cada mujer, así como establecer un vínculo entre víctimas y plataformas, para que, en caso de necesitar pruebas, las redes sociales de Grupo Meta y TikTok puedan apoyar en los casos.-----¿Habrá plataforma pública para exhibir violentadores? Esto dice SheinbaumLa presidentarecordó que ONU Mujeres ha establecido a la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, vicaria y feminicida como losmás frecuentes hacia las mujeres. Y en los últimos años, se ha integrado latras el desarrollo de redes sociales e Inteligencia Artificial (IA)."Es muy importante que las plataformas digan: ´Somos conscientes de esto y queremos apoyar´. Entonces, no es una ley que prohíbe, sino unaen donde latrabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, para prevenir y también para atender casos de denuncia", detalló la mandataria.La Jefa del Ejecutivo explicó que hace años, en la Ciudad de México, se hizo una plataforma para difundir los nombres de agresores que tengan sentencia por violencia. Sin embargo, una organización civil presentó un acto de inconstitucionalidad a lade la Nación (SCJN) para dar de baja dicho mecanismo por presuntamente violar el derecho a lapersonales."Por parte de la Corte hubo una resolución de que no podía ser pública, de que se podía utilizar, pero solamente para las autoridades. Entonces, así quedó marcado. Es debatible si se viola elo vale la pena hacer público esta circunstancia. La plataforma existe en la Ciudad de México y solamente puede ser utilizada por las autoridades", dijo.La Presidenta indicó que si la víctima denuncia ante la, se trabaja con la plataforma donde se publicaronpara que pueda tomar"Es un apoyo adicional a la denuncia en una fiscalía, porque las víctimas pueden ir a denunciar de inmediato a unay latiene que tomar, abrir lay solicitar al juez lade quien haya promovido estas imágenes", mencionó Sheinbaum Pardo.La mandataria federal detalló que es posibleen cada plataforma y apoyar su denuncia en la línea telefónica que presentó la(079 opción 1). Aseguró que cada caso se atenderá de manera expedita y condestacó que México es pionero en visibilizar y promover lapara tipificar la violencia en el espacio digital. Señaló que hay una mesa de diálogo y coordinación con lay la Cámara de Senadores, así como en los congresos locales para homologar las leyes que garantizan los derechos de las mujeres."Eseva a continuar y, si es necesario, pues ya estaremos poniendo a consideración la posibilidad de presentar otras iniciativas", dijo la secretaria de las Mujeres.