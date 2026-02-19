Sheinbaum habla sobre la presidencia interina de Perú

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el congresista de izquierda

asumiera la

de Perú, la presidentapidió esperar a que tome posesión para dar un pronunciamiento oficial y poderdiplomáticas con el país."Pues vamos a esperar, el presidente que se eligió ayer es delde. Entonces, vamos a esperar a que tome posesión, si es factible, pues restablecer las relaciones", dijo durante la conferencia matutina de este jueves 19 de febrero.Sobre la posiblepararelaciones diplomáticas, la Mandataria contestó: "Tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los quecon México".Elpasado, el Congreso peruano declaró a la presidenta de México,, como "" por su "inaceptable injerencia en asuntos internos" del país. Legisladores argumentaron que la Mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.De acuerdo con el, la declaración de una "" es un recurso por el cual los Estados pueden expulsar a diplomáticos de otros países si incumplen las leyes nacionales o, en su caso, interfieren en asuntos internos.En el caso de la, quien no se encuentra en Perú, las implicaciones son diplomáticas y simbólicas, por lo que no hay un impacto directo en laSin embargo, constituye una muestra de repudio que se suma a la crisis que se desató por la decisión del gobierno mexicano de concedera la exprimera Ministra, quien es acusada en Perú de rebelión por la intentona golpista encabezada por el expresidenteSobre el, luego de que el 5 de abril de 2024, el Gobierno de Ecuador irrumpiera en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente,, Sheinbaum Pardo señaló que siguen suspendidas las relaciones con dicho país y agregó: "Le pedimos a (la Secretaría de) Relaciones Exteriores que pueda dar la información".