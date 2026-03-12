Sheinbaum habla sobre persona clave para encontrar al líder del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

que ella haya ordenado capturar a Nemesio Oseguera Cervantes "

". Precisó que a diferencia del periodo de la llamada, cuando "fuera de la ley se emitían órdenes de ejecución"; en su gobierno se siguen lasDurante lade este jueves 12 de marzo, indicó que "" era un delincuente de alta peligrosidad, por lo que en su detención, participó la, siguiendo el orden del sistema jurídico en México."No es un asunto de quién da la orden. En el pasado fuera de la ley se emitían órdenes de ejecución, esa era la. El entonces secretario de seguridad o el entonces presidente tomaban decisiones de ir por un delincuente y ejecutarlo. Nosotros no, sonque emite un juez", señaló.Indicó que se necesitaronpara llevar a cabo su"Son investigaciones, investigaciones y en parte del acuerdo de inteligencia que tenemos con Estados Unidos brindan apoyo en inteligencia sin operaciones, es información. Era un seguimiento de muchísimos meses, quizá años. Entonces se da una circunstancia así y pues en el momento en que ven que es factible la detención de un delincuente, la realiza. Pero no es que alguien haya dicho: ´Ahora este´. No, así no son las cosas aquí", reiteró.Sobre la localización o posible detención de lade "", la cual llevó a suel pasado domingo, la mandataria respondió: "No tengo la certeza, con todo gusto damos la información".