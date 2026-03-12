logo pulso
Sheinbaum habla sobre persona clave para encontrar al líder del CJNG

Se requirieron meses de seguimiento e inteligencia, incluyendo cooperación con Estados Unidos, para lograr la captura.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 02:18 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
rechazó que ella haya ordenado capturar a Nemesio Oseguera Cervantes "

El Mencho". Precisó que a diferencia del periodo de la llamada guerra contra el narco, cuando "fuera de la ley se emitían órdenes de ejecución"; en su gobierno se siguen las órdenes de aprehensiónemitidas por jueces.
Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de marzo, indicó que "El Mencho" era un delincuente de alta peligrosidad, por lo que en su detención, participó la Secretaría de la Defensa Nacional, siguiendo el orden del sistema jurídico en México.
"No es un asunto de quién da la orden. En el pasado fuera de la ley se emitían órdenes de ejecución, esa era la guerra contra el narco. El entonces secretario de seguridad o el entonces presidente tomaban decisiones de ir por un delincuente y ejecutarlo. Nosotros no, son órdenes de aprehensión que emite un juez", señaló.
Indicó que se necesitaron meses de investigación y coordinación para llevar a cabo su captura:
"Son investigaciones, investigaciones y en parte del acuerdo de inteligencia que tenemos con Estados Unidos brindan apoyo en inteligencia sin operaciones, es información. Era un seguimiento de muchísimos meses, quizá años. Entonces se da una circunstancia así y pues en el momento en que ven que es factible la detención de un delincuente, la realiza. Pero no es que alguien haya dicho: ´Ahora este´. No, así no son las cosas aquí", reiteró.
Sobre la localización o posible detención de la pareja sentimental de "El Mencho", la cual llevó a su captura el pasado domingo 22 de febrero, la mandataria respondió: "No tengo la certeza, con todo gusto damos la información".

