Sheinbaum habla sobre situación de 18 detenidos en Guanajuato
La presidenta federal explicó que los 18 detenidos en Guanajuato podrían enfrentar cargos por daños y alteración de vías, no terrorismo.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum afirmó que a los 18 detenidos
en Guanajuato por presuntamente participar en hechos violentos tras el abatimiento de "El Mencho" no se les puede juzgar por terrorismo, sino que podrían ser acusados por otros delitos, como interrupción de vías de comunicación y daño a propiedad ajena, pero aseguró que esos actos "no tienen nada que ver con terrorismo".
Ayer, el secretario de gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que 18 de 48 personas que fueron detenidas en estos enfrentamientos serían acusadas de terrorismo.
A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el delito de terrorismo está "perfectamente" determinado en el Código Penal Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
"No, eso no es terrorismo. No sé cuál sea la valoración del secretario de Gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales federal o el Código de Procedimientos Penales federal ese delito; otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena, en fin, hay otros delitos, pero no tiene nada que ver con terrorismo", dijo.
