Sheinbaum habla sobre situación de 18 detenidos en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

afirmó que a los

en Guanajuato por presuntamente participar en hechos violentos tras el abatimiento de "El Mencho" no se les puede juzgar por terrorismo, sino que podrían ser acusados por otros delitos, comode comunicación yajena, pero aseguró que esos actos "no tienen nada que ver con terrorismo".Ayer, el secretario de gobierno de Guanajuato,, informó que 18 de 48 personas que fueron detenidas en estos enfrentamientos seríanA pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que elestá "perfectamente" determinado en ely en elde Procedimientos Penales."No, eso. No sé cuál sea la valoración del secretario de Gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales federal o el Código de Procedimientos Penales federal ese delito; otra cosa esde comunicación,ajena, en fin, hay otros delitos, pero no tiene nada que ver con terrorismo", dijo.