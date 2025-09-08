logo pulso
Sheinbaum impulsa medicamento cubano para tratar el pie diabético en México

Descubre cómo la colaboración médica entre México y Cuba busca prevenir amputaciones en pacientes con pie diabético a través de un medicamento especializado.

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 03:27 p.m.
A
Sheinbaum impulsa medicamento cubano para tratar el pie diabético en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al señalar que no se tiene contemplado con Cuba una inversión en el sector energético y minero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el impulso de un medicamento cubano para el pie diabético.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la atención que dan médicos cubanos en nuestro país, "y seguirá".

"Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba. Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones, muy exitoso.

"Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos en algunos centros de salud ampliados del IMSS-Bienestar y es algo muy importante para el país, porque se está incrementando el tema del pie diabético. Entonces, en particular en este tema, vamos a tener mayor colaboración con Cuba porque es el único que tiene este medicamento y que tiene resultados", explicó.

Destacó la continuidad de los médicos y las médicas especialistas de Cuba porque "es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México".

Aseguró que no se sustituye a ningún médico mexicano e insistió que en nuestro país se dejó de formar a especialistas "durante demasiados años".

"Hay quienes dicen que esto es para financiar a la dictadura cubana. ¿Eso no es así?", se le preguntó.

"Pueden decir lo que quieran, pero lo cierto es que están ayudando a los más pobres de nuestro país", respondió.

